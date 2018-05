Diesel statt Benzin: Auto begann zu brennen

Gerade noch rechtzeitig hat sich am Samstag ein 82-jähriger Deutscher im Salzkammergut aus einem brennenden Wagen retten können. Der Mann hatte zuvor in Nußdorf am Attersee Superbenzin statt Diesel getankt.

Nach einer Fahrt von rund sechs Kilometern begann der Motor zu stottern und fing gleich darauf Feuer, berichtet die Polizei. Mehr als 50 Liter falschen Treibstoff soll der Mann getankt haben.

Dichte Rauchschwaden aus dem Motorraum

Der 82-Jährige fuhr noch auf einen öffentlichen Parkplatz, als bereits dichte Rauchschwaden aus dem Motorraum drangen. Der Brand konnte unmittelbar nach Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es gab keine Verletzten.