Anschober: Regierung gefährdet Integration

Die Bundesregierung gefährde die Integrationsarbeit, kritisiert Landesrat Rudi Anschober (Grüne) und warnt auch davor, Flüchtlinge die einen negativen Asylbescheid bekommen haben, in eigenen Quartieren unterzubringen.

„Falls solche Sonderquartiere tatsächlich eingerichtet werden, würde das bedeuten, dass eine sensible Gruppe, eine Gruppe, die keine Hoffnung und keine Perspektiven mehr hat, in einem Quartier zusammengefasst wird und da sind möglicherweise Konflikte vorprogrammiert“, sagt Anschober im Gespräch mit dem ORF Oberösterreich.

Größere Einheiten schlecht für Integration

Es sei eine „sensible und schwierige Situation“, wenn man mit einer Gruppe von Menschen umgehen müsse, die nicht mehr ankommen könne und ohnedies abgeschoben werde. Anschober sieht in der Schaffung von Sammelzentren auch einen Schritt „in Richtung größerer Quartiere“ und, „alles, was bei den Unterkünften in Richtung Zentralisierung und größere Einheiten geht, ist schlecht für die Integrationsmöglichkeit", so der für die Integration in Oberösterreich zuständige Landesrat.