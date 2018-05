Im Krankenhaus nach Küchenbrand

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Ried im Innkreis ist Freitagnachmittag einer der Bewohner verletzt worden. Der 32-Jährige hatte noch vergeblich versucht, das Feuer in seiner Küche zu löschen.

Die 18-jährige Freundin des Mannes war gerade beim Kochen, als sie bemerkte, dass ihr noch eine Zutat fehlte. Sie verließ die Wohnung um einkaufen zu gehen. Währenddessen hatte sich der 32-Jährige im Wohnzimmer aufgehalten, als er auf den wenig später ausgebrochenen Brand aufmerksam wurde.

laumat.at/Matthias Lauber

Der Mann versuchte vergeblich, das Feuer zu löschen und verbrannte sich an den Händen und atmete auch giftige Rauchgase ein. Der 32-Jährige alarmierte schließlich die Feuerwehr, die den Brand im Bereich des E-Herdes rasch unter Kontrolle bekam. Der Verletzte wurde von der Rettung ins Rieder Spital gebracht.