Wettbüromitarbeiter wurde ausgeraubt

In Linz ist ein Mitarbeiter eines Wettbüros brutal ausgeraubt worden. Der 40-Jährige hatte den Auftrag, Bargeld zur Bank zu bringen. Dabei wurde er überfallen und mit einem Stein erheblich verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern läuft.

Der 40-Jährige hatte am Donnerstag gerade Pause und sollte die Einnahmen aus den Wettautomaten zur Bank bringen. Darauf dürften die beiden Täter gewartet haben. Sie drängten den Mann in sein Auto und setzten sich zu ihm hinein. Einer der Täter hatte einen Stein in der Hand und schlug dem 40-Jährigen damit mehrmals ins Gesicht.

Fahndung bisher erfolglos

Der andere raffte inzwischen das Geld zusammen. Bevor die zwei Räuber wieder ausstiegen, sagte einer noch zu dem Opfer: „Jetzt kannst du Anzeige machen!“ Eine Fahndung nach den Tätern brachte bisher keinen Erfolg.

Laut Opfer war einer der Täter etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und muskulös wie ein Boxer. Er war mit einem schwarzen T-Shirt und blauen Jeans bekleidet. Zudem soll er ein sehr markantes Gesicht und eine starke Brustbehaarung haben. Der zweite Täter soll etwa 1,85 Meter groß und - wie sein Komplize - Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen haben. Die Polizei ersucht um Hinweise.