Lentos verleiht Kunstpreis

Bereits zum dritten Mal schrieb der Verein Freunde des LENTOS in Kooperation mit der Kunstuniversität Linz einen Kunstpreis zur Förderung junger Talente aus. Die Preisverleihung findet am Donnerstagabend statt.

„Diversität“ lautete der Arbeitstitel der Ausschreibung für den Lentos Kunstpreis, der sich an Studierende und Absolventen der Kunstuniversität, aber auch an alle in Oberösterreich geborenen Künstlerinnen und Künstler bis zum vollendeten 35. Lebensjahr richtet.

Preisverleihung am Donnerstagabend

Das Geheimnis, wer sich über die drei mit je 1.000 Euro dotierten Preise freuen kann, wird am Donnerstagabend im Lentos Kunstmuseum von der Jury gelüftet. Zwei Tage lang sind anschließend die 30 besten Arbeiten aus den insgesamt 66 Einreichungen der jungen Künstler zu sehen, aber auch zu erwerben.