Sprunghafter Anstieg von Drogen-Delikten

Jahrelang hat sich die Zahl der Drogendelikte in Oberösterreich nicht signifikant verändert. In den vergangenen Jahren aber bemerkt die Polizei einen sprunghaften Anstieg der Drogenanzeigen. Zu den Hotspots gehört etwa der Hessenpark.

In Oberösterreich ist diese Zahl der Anzeigen von 5.000 im Jahr 2015 auf zuletzt über 7.600 gestiegen. Das ist ein Plus von 50 Prozent. Noch deutlicher sind die Zahlen in Linz: Dort haben sich die Drogendelikte fast verdoppelt, sagt Gottfried Mitterlehner, der Leiter des Landeskriminalamtes: „Und zwar von 2.000 Anstiegen 2015 auf 3.500 im Jahr 2017.“

OÖ. Polizei

Drogenszene hat sich entwickelt

Als einen Grund nennt die Polizei deutlich mehr Drogenhändler und auch Abnehmer: „Es ist offensichtlich, dass sich in Linz eine Szene entwickelt hat. Man merkt das an der Bevölkerung, die sensibilisiert ist. Stichwort Krempl-Hochhaus, Hessen- oder Hinsenkamp-Platz.“

Verstärkte Polizei-Kontrollen

Natürlich müsse die Politik aber auch die Polizei entsprechend reagieren. Es gebe verstärkte Kontrollen, was auch ein weiterer Grund für die Zunahme der Drogenanzeigen sei. Insgesamt habe sich die Problematik „mit Sicherheit verschärft“, das könne jeder beobachten, der am Hessenplatz auf einen Bus wartet, so Mitterlehner.

Erst am Dienstag hat die Polizei die Festnahme einer afghanischen Drogenbande in Linz bekanntgegeben. Elf Mitglieder sind in Haft.

Link: