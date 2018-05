Aufregung um zu kleine neue Volksschule

In Mattighofen (Bezirk Braunau) ist die neue, noch nicht einmal ganz fertig gestellte Volksschule, bereits jetzt zu klein. Die Sonderschule soll daher nicht wie geplant im kommenden Herbst in das neue Schulgebäude übersiedeln.

14 Millionen Euro sind vom Land Oberösterreich und der Stadtgemeinde Mattighofen in die Hand genommen worden, um eine neue Volksschule samt Nachmittagsbetreuung und Sonderschule zu bauen. Doch nun ist die Schule zu klein. Zwei Gründe werden dafür genannt: Der Zuzug, durch den es nun auch mehr Schulklassen brauche und die Einführung der Nachmittagsbetreuung, die nach der Schließung des Horts, umgesetzt wird. Nun sollen aus zwei Garderobenräumen vier zusätzlich Klassenzimmer gemacht werden.

ORF

Bürgermeister sieht keinen Schildbürgerstreich

Die Garderobe soll in einen Zubau oder in den Keller, so die ersten Pläne. Dazu werden noch einmal mehrere Hundert Tausend Euro gebraucht werden. Mattighofens Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer (SPÖ) sieht keinen Schildbürgerstreich: „Die Stadtgemeinde Mattighofen hätte die Schule ja um vier Klassen größer geplant gehabt. Das Land Oberösterreich hat sich dann auf statistische Zahlen aus den Jahren 2010 und 2011 gestützt.“

ORF

Damals habe man mit dieser Größe das Auslangen finden können, so Schwarzenhofer weiter. Zugleich stellt er fest, dass er schon damals darauf hingewiesen habe, dass Matthighofen eine Zuzugsgemeinde sei und sich die „Betriebe und Mattighofen insgesamt entwickeln“ würde.

Haberlander: Daten werden nochmals kontrolliert

Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) bestätigt, dass die Daten aus dem Jahr 2010 stammten und von der Gemeinde damals gemeldet worden seien. In der Folge sei dann ein Finanzierungskonzept erstellt worden, so Haberlander, die zugleich aber anmerkt: „Wenn sich die Daten ändern, dann muss man die auch reinmelden, dann muss man diese auch diskutieren und besprechen.“ – Nachsatz: Jetzt vor wenigen Wochen sei das auch erfolgt, so Haberlander. Wenn die Daten nochmals kontrolliert werden, werde man auch darüber sprechen.

Sonderschule will planmäßig übersiedeln

In der Sonderschule Mattighofen drängt man auf eine Lösung. Man werde das Übergangsquartier im ehemaligen Stadtamt nicht länger akzeptieren und will im kommenden Herbst planmäßig übersiedeln, so der Direktor der Sonderschule Rudolf Perhab.