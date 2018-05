Nach Leberkäse-Wutanfall vor Gericht

Weil er zu wenig Geld dabei hatte und deshalb keine Leberkässemmel bekam, soll ein 38-Jähriger im Februar absichtlich in einen Supermarkt in Braunau gefahren sein. Am Dienstag muss sich der Mann vor dem Landesgericht Ried verantworten.

Dem 38-Jährigen droht außerdem eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Laut einem Gutachten leidet er an einer paranoider Schizophrenie. Am Tag vor dem Leberkäse-Wutausbruch soll der Mann in Braunau eine Person gewürgt und bedroht haben.

Bei Wutanfall gefilmt

Anfang Februar verlor der 38-Jährige die Nerven, nachdem ihm in einem Innviertler Supermarkt ein Leberkässemmerl verweigert wurde. Der Mann hatte zu wenig Geld. Die Folge war ein Wutanfall im Geschäft. Der Tobende wurde dabei von einem Kunden mit den Handy gefilmt. Der 38-Jährige lief aus dem Geschäft zu seinem Auto und fuhr plötzlich auf den Filmenden los, der vor dem Eingang des Einkaufszentrums stand. Er und zwei weitere Kunden konnten sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, das Auto war aber schon mit der Motorhaube im Geschäft.

Tobenden aus dem Auto gezogen

Als der 38-Jährige den Rückwärtsgang einlegte, riss ein 64-Jähriger die Fahrertür auf und zog den Tobenden aus dem Auto. Gemeinsam mit einem zweiten Kunden fixierte er den aufgebrachten Autofahrer, bis die Polizei eintraf. Der 38-Jährige wurde in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten und auch keinerlei Sachschaden.