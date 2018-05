Aufstieg für Ried immer unwahrscheinlicher

Nach der vorletzten Runde der Ersten Liga ist der Aufstieg für die Kicker der SV Ried in weite Ferne gerückt. Während sich die Innviertler in Wattens mit einem 1:1 zufriedengeben mussten, siegte Konkurrent Wiener Neustadt gegen Innsbruck mit 1:0.

Die Rieder sind zwar beim Gastspiel in Tirol erst in der 85. Minute durch Torjäger Seifedin Chabbi in Führung gegangen, mussten aber in der Nachspielzeit nach einem umstrittenen Freistoß noch den Ausgleich zum 1:1 Endstand hinnehmen. Konkurrent Wiener Neustadt hat dagegen gegen Meister Innsbruck mit 1:0 gewonnen und liegt jetzt vor der letzten Runde drei Punkte vor Ried.

Ried baucht Sieg und muss hoffen

Der Aufstieg ist jetzt nur mehr möglich, wenn die Rieder am Freitag das letzte Spiel vor eigenem Publikum gegen Kapfenberg gewinnen und die Wiener Neustädter gleichzeitig beim FC Liefering verlieren.

Und selbst dann ist noch nicht sicher, ob das zur Bundesliga-Rückkehr reichen wird: die noch lizenlosen Hartberger haben auf Tabellenplatz 2 angekündigt, als letzte Instanz über das sogenannte „Ständig neutrale Schiedsgericht“ doch noch zu versuchen, die Spielgenehmigung für die kommende Bundesliga-Saison zu bekommen.

Blau Weiß Linz weiter inferior

Blau Weiß Linz unterlag dem FAC in Wien mit 0:5 und ist jetzt Tabellenschlusslicht, die Linzer können nach den schlechten Leistungen der letzten Wochen nur froh sein, das es in der Ersten Liga keinen Absteiger gibt.

