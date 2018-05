Tödlicher Sturz vom Dachboden

Beim Versuch, ein Dohlennest aus seinem Dachboden zu entfernen, ist am Pfingstmontag in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) ein 47-Jähriger aus dem Dachbodenfenster gefallen und zehn Meter tief in den Tod gestürzt.

Die Dohlen nisteten sich auf einem Dachvorsprung des Hauses in Waizenkirchen ein und der 47-Jährige wollte vom Dachbodenfenster aus mit einer Holzlatte das auf einem Balken angelegte Nest entfernen.

pixabay.com/Kdsphotos

Als sich der Hausbesitzer aus dem Fenster beugte und das Nest anstoßen wollte, verlor er den Halt und fiel aus dem Fenster. Kopfüber stürzte er zehn Meter in die Tiefe und kam auf dem Abgang zum Keller zu liegen.

Noch an der Unfallstelle verstorben

Der 47-Jährige erlitt beim Sturz tödliche Verletzungen. Trotz sofort durchgeführter Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte starb der Mann noch an der Unfallstelle.