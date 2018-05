Zwölf Feuerwehren im Attergau im Einsatz

Zwölf Feuerwehren waren am Sonntag in Straß im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) im Einsatz, um einen Brand in einem Gasthof zu bekämpfen. Das Dach des Gebäudes wurde durch den Brand völlig zerstört.

Kurz vor 12.00 Uhr brach in einer Ferienwohnung im Obergeschoß des Hofes aus noch ungeklärten Gründen Feuer aus. Drei Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Durch den Brand wurde laut Feuerwehr das Dach des Gasthofes schwer beschädigt. Auch im Obergeschoss soll der Schaden beträchtlich sein.

Schwerarbeit für Feuerwehren

Für die Löscharbeiten der Feuerwehren war eine brennende Zwischendecke aus der laut Abschnittkommandant Franz Jedinger „die Flammen loderten“ besonders problematisch. Das Dach musste aufgerissen werden, damit die Feuerwehr zu den Brandherden vordringen konnten. Stundenlang war man noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Vor allem das Löschen des Isoliermaterials in der Zwischendecke nahm längere Zeit in Anspruch nehmen.

Über die Brandursache und die Höhe des Schadens wurde am Sonntag nichts bekannt.