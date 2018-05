Jugendlicher soll neunmal Feuer gelegt haben

Ein 14-Jähriger aus Linz-Urfahr hat am Samstag gegenüber der Polizei zugegeben, insgesamt neun Brände gelegt zu haben. Auf die Spur des 14-Jährigen kam die Polizei, nachdem in Dornach ein Baum in Flammen aufgegangen war.

Als im Linzer Stadtteil Dornach am Samstagnachmittag die Bewohner eines Hauses Feuerwehr und Polizei alarmierten, weil ein Baum bei ihrem Haus zu brennen begonnen hatte, war den Polizisten schon klar, dass sie es aller Wahrscheinlichkeit nach mit Brandstiftung zu tun hatten. Anrainer hatten versucht, den brennenden Baum selbst zu löschen, das Feuer hatte sich aber schon zu sehr ausgebreitet. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude.

Verdächtiger auf Fahrrad davongefahren

Es war jedoch nicht der einzige Brand in dieser Gegend. Schon in der Nacht davor hatte es in der Umgebung des Hauses mehrere kleinere Brände gegeben, und so war rasch klar, dass hier offenbar ein Brandstifter unterwegs sein musste. Bei den Befragungen der Polizei fiel der Verdacht auf einen 14jährigen Burschen aus Linz-Urfahr. Ihn hatten Augenzeugen mit einem Fahrrad vom Brandort wegfahren gesehen.

Insgesamt neun Brände gelegt

Den 14-Jährigen fanden die Polizisten dann zuhause und befragten ihn. Nach kurzem Leugnen gab der Bursch alles zu und berichtete, nicht nur die vier aktuellen Brände der vergangenen Stunden gelegt zu haben, sondern auch fünf weitere Brandstiftungen im vergangenen Jahr - alle ebenfalls in Urfahr. Wie viel Schaden der 14-Jährige angerichtet hat, steht noch nicht fest. Der Bursch wird jedenfalls angezeigt.