Massenschlägerei vor Linzer Bahnhof

Der Bereich um den Bahnhof in Linz bleibt einer der zentralen sozialen Brennpunkte in der Landeshauptstadt. So auch am wieder späten Freitagnachmittag, als rund 30 ausländische Jugendliche aufeinander losgegangen sind.

Der Streit zwischen zwei Gruppen von afghanischen Asylwerbern war laut Polizei schon am Donnerstag in der Linzer Innenstadt entbrannt. Zwischen dem Bahnhof und dem Landesdienstleistungszentrum kam es dann am späten Freitagnachmittag zur endgültigen Auseinandersetzung. Ein 18-Jähriger ging mit einer Softgun in der Hand auf eine größere Gruppe seiner Landsleute zu und feuerte vor ihnen zweimal mit der Waffe in die Luft.

30 Personen an Schlägerei beteiligt

Die Männer dieser Gruppe gingen auf den Burschen los und verprügelten ihn. Etwa 30 Personen sollen insgesamt an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Dem 18-jährige gelang es schließlich, in dem Gewühl davonzulaufen. Er rannte geradewegs zur Polizei und erstattete Anzeige.

Zwei der Beteiligten ausgeforscht

Mehrere Streifenwagen eilten zum Schauplatz der Rauferei, sie konnten dort allerdings niemanden mehr finden. Zwei der Schläger wurden in der Folge rasch ausgeforscht. Die beiden 19-Jährigen wurden wegen Körperverletzung angezeigt. Das 18-jährige Prügelopfer muss allerdings auch mit einer Anzeige wegen der abgefeuerten Schüsse rechnen.