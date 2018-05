Royale Traumhochzeit zum Mitfeiern

Mehr als eine Milliarde Menschen werden die royale Traumhochzeit an den Fernsehgeräten mitverfolgen. Auch in Oberösterreich fiebern die Fans dem Ja-Wort von Prinz Harry und der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle entgegen.

„Bestes Hochzeitswetter“ prophezeiten britische Meteorologen für den Samstag. Zur Traumhochzeit von Prinz Harry und der US Schauspielerin Meghan Markle werden im britischen Städtchen Windsor Zehntausende Besucher erwartet.

ORF

Prinz Harry, der jüngere Sohn der verstorbenen Lady Diana wird also seine Traumfrau heiraten. Dem Brautpaar ist es wichtig, so volksnah wie möglich zu feiern. Daher sind auch rund 2.640 weitere Britinnen und Briten zum Nachmittagstee geladen. Spätestens um 12.00 Uhr werden Royalfans wissen, wie das Brautkleid aussieht.

ORF-Redakteurin Isabella Minniberger hat sich für OÖ heute umgehört, was die Oberösterreicher an dieser Hochzeit so fasziniert:

Programmschwerpunkt im ORF

Auch der ORF hat sein Programm auf das königliche Großereignis abgestimmt. In allen Sendungen von Radio Oberösterreich werden die Hörer und Hörerinnen während des Samstags immer wieder von der königlichen Hochzeit informiert.

Im Fernsehen können die Zuseherinnen und Zuseher ab 10.30 Uhr live viereinhalb Stunden lang dabei sein. Die ORF-TVthek stellt die komplette ORF-TV-Berichterstattung als Live-Stream und als Video-on-Demand bereit.

Es wird die Hochzeit des Jahres – und mit 36 Millionen Euro wohl auch die teuerste, wenn man Experten glauben darf. Zum Vergleich: Die Traumhochzeit von Prinz William und Herzogin Kate hat laut Schätzungen „nur“ rund 23 Millionen Euro gekostet. Am teuersten ist der Sicherheitsdienst mit rund 30 Millionen Euro.

