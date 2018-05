Polizei ermittelt wegen Serien-Drohbriefen

Die Polizei ermittelt wegen fünf Drohbriefen aus Bayern. Den fünf Brief-Empfängern wird laut Polizei mitgeteilt, dass nach einer angeblichen Sex-Affäre ihre Familien in Gefahr seien. Die Absenderin aus Bayern ist bereits gerichtsbekannt.

Im Bezirk Braunau hat die Frau völlig idente Briefe an fünf Personen verschickt. In den Briefen schreibt sie laut Polizei, dass die Empfänger eine sexuelle Beziehung zu ihr gehabt hätten und ab jetzt die Familien der Männer in Gefahr seien. Die fünf betroffenen Männer kennen die Frau laut Polizei aber gar nicht. Die fünf Briefe mit völlig identem Text sind Mittwoch und Donnerstag mit der Post zugestellt worden. Und zwar ausschließlich an Familien im Bereich Hochburg-Ach.

Gegen Frau wird bereits ermittelt

Die Polizei hat ermittelt und herausgefunden, dass in Bayern gegen die Frau seit dem Jahr 1991 in mehr als 100 Fällen mit ähnlichem Sachverhalt ermittelt worden ist. Die Frau bestreitet gegenüber der Polizei aber jeden Zusammenhang mit den Briefen und sagt, jemand Unbekannter verschicke in ihrem Namen diese Briefe, sie habe damit nichts zu tun.

Die Polizei ersucht nun mögliche weitere Empfänger derartiger Briefe sich zu melden, damit die Briefe auf Fingerabdrücke und genetische Spuren untersucht werden können.