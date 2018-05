Starker Reiseverkehr zu Pfingsten erwartet

Zu Pfingsten wird ein staureiches Wochenende erwartet. Vor allem auf den Transitstrecken in Richtung Süden wird eine Blechlawine rollen, da zwei große deutsche Bundesländer in die 14-tägigen Pfingstferien starten.

Brennpunkte gibt es viele, darunter die Grenzübergänge, etwa in Salzburg-Walserberg oder die Mautstellen, etwa auf dem Brenner. In Oberösterreich kann es auf der Innkreis- und der Pyhrnautobahn zu Staus kommen. Die heimische Polizei kündigt zudem an, unfallträchtige Motorradstrecken zu überwachen.

Während wir hierzulande zu Pfingsten drei freie Tage haben, beginnen in Bayern und Baden-Württemberg die 14-tägigen Pfingstferien. Viele Familien nützen diese Zeit für einen Urlaub im Süden und durchqueren dazu Österreich. Schon ab Freitagnachmittag wird der Verkehr zunehmen, am Samstag, am Hauptreisetag, ist in Richtung Süden mit Stau zu rechnen.

Dichter Verkehr auf A8 und A9 erwartet

Wegen der Verlängerung der Grenzkontrollen wird es wie im Vorjahr an den Grenzübergängen zu Wartezeiten kommen, etwa in Salzburg Walserberg oder in Suben, so die Einschätzung des Autofahrerclubs ÖAMTC. In Oberösterreich wird der Verkehr an diesem Reisewochenende auf der A8, der Innkreisautobahn dicht sein und in weiterer Folge auf der A9, der Pyhrnautobahn, besonders vor der Tunnelkette Klaus in Richtung Süden.

„Kleines Deutsches Eck“ nicht empfohlen

Wer bei seiner Reiseroute nach Alternativen sucht und etwa über das „Kleine Deutsche Eck“ ausweichen will bekommt keine Empfehlung. Bis Mitte Juli gibt es bei Schneizlreuth eine Baustelle. Nicht nur Reisende sind unterwegs, auch Motorradfahrer machen zu Pfingsten häufig Ausfahrten. Die oberösterreichische Polizei hat daher angekündigt für Motorradfahrer unfallträchtige Strecken verstärkt zu überwachen. Österreichweit sind heuer bereits 23 Motorradfahrer tödlich verunglückt, so viele Unfallopfer gab es zuletzt 2007.

Sperren wegen Römerberg-Tunnel-Sanierung

Und in Linz wird zu Pfingsten im Römerbergtunnel gearbeitet. Die erste Nachtsperre des Tunnels erfolgt in der Nacht von Freitag auf Samstag. Weitere Arbeiten und Sperren gibt es auch noch am letzten Mai-Wochenende.