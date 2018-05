Diskussion: Aufgabe von Medien und Demokratie

Was müssen Medien und Demokratie in Zeiten der Digitalisierung leisten? Und wie kann man Demokratie unter aktuellen medialen Bedingungen stärken. Um diese Fragen dreht sich eine Diskussionsveranstaltung ab Freitag in Linz.

In Zeiten des world wide web (www), wo sich jedermann zu jederzeit Informationen zu jedem x-beliebigen Thema beschaffen kann, stellt sich die Frage: Wer bereitet eigentlich die Informationen auf und darf man auf den Wahrheitsgehalt vertrauen? Dazu lädt die Veranstaltung Open Commons Interessierte. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird aber gebeten.

Beitrag zur politischen Meinungsbildung

Neben dem Thema Wissen und Geschichte im digitalen Zeitalter geht es in dem zweitägigen Symposium auch um Veränderungen in der Medienlandschaft und um die Frage: Was können und sollen Medien zur politischen Meinungsbildung beitragen. Start des Symposiums ist am Freitag um 9.00 Uhr im Wissensturm, am Samstag wird dann in der Kunstuniversität Linz weiter diskutiert.

Digitale Medienzukunft

Auch bei der Academia Superior ist das Thema präsent. Im „Dialog" spricht Wissenschaftler und Erfolgsautor Markus Hengstschläger mit ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz über den öffentlich-rechtlichen Auftrag in einer digitalen Medienzukunft - am 4. Juni um 19.30 Uhr im Südflügel des Linzer Schlosses (auch hier ist eine Anmeldung notwendig“.

