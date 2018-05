Deutlich mehr ÖBB-Fahrgäste auf oö. Strecken

Ein deutliches Plus von 3,8 Prozent haben die ÖBB im vergangenen Jahr im Personenverkehr in Oberösterreich verzeichnet. Besonders gefragt waren die S-Bahnen, so eine Medienaussendung am Mittwoch.

Um 630.000 Reisende mehr auf insgesamt mehr als 16,8 Millionen, das ist die Bilanz der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für 2017. „Der kräftige Zuwachs von 3,8 Prozent zeigt eindrucksvoll, dass Bahnfahren immer mehr zum modernen Lebensstil gehört und durch Investitionen in die Ausweitung und Verbesserung des Angebotes viele zum Umsteigen bewegt werden können“, so Regionalmanager Paul Sonnleitner.

ÖBB/Philipp Horak

100 Millionen Euro für Cityjets

Besonders stark war die Steigerung bei den S-Bahnen mit einem Plus von 6,1 Prozent. 16 Cityjets wurden in den vergangen zwei Jahren für den Nahverkehrsbereich auf die Schiene geschickt. Ein weiterer kommt im Sommer dazu – ein Investment von insgesamt 100 Millionen Euro, so die Aussendung.

Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) betonte in diesem Zusammenhang, „die konstant wachsenden Fahrgastzahlen sind auf ein stetig weiterentwickeltes Angebot als auch auf zunehmende Akzeptanz in der Öffentlichkeit zurückzuführen“.