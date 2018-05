Brand im Pfarrhof Frankenmarkt

In Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) ist am Mittwoch der Dachstuhl des Pfarrhofes in Flammen aufgegangen. Autofahrer hatten Rauch bemerkt und riefen die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden sei enorm, hieß es Donnerstagfrüh.

Autofahrer hatten gegen 20.30 Uhr Rauchwolken bemerkt und Alarm geschlagen. Insgesamt elf Feuerwehren rückten aus, so Einsatzleiter Karl-Heinz Kirtsch von der Feuerwehr Frankenmarkt. Beim Eintreffen habe bereits fast der ganze Dachstuhl gebrannt, „teilweise war er schon durchgebrannt - wir mussten das Dach ganz aufmachen, um das Feuer bekämpfen zu können“:

Gefahr im dicht verbauten Gebiet

Für die Feuerwehrleute war es schwierig, die großen Einsatzfahrzeuge neben dem brennenden Haus zu positionieren, weil dort alles dicht verbaut ist. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude und auf die Kirche aber verhindern.

Gebäude einsturzgefährdet

Zunächst war unklar, ob auch Personen im Haus waren. Zumindest in dieser Hinsicht konnte bald Entwarnung gegeben werden: der Pfarrer, der alleine im Pfarrhof wohnt, war bei einer Maiandacht. Donnerstagfrüh waren noch etliche Helfer zur Brandwache am Einsatzort. Der Pfarrhof ist nach dem Brand laut Feuerwehr einsturzgefährdet. Sobald wie möglich soll mit der Suche nach der Brandursache begonnen werden.