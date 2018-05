Volksschule Obertraun schließt nach 140 Jahren

Große Aufregung herrscht im inneren Salzkammergut: Die Volksschule in Obertraun wird nach 140 Jahren zugesperrt. Laut dem Obertrauner Bürgermeister fällt sie dem Sparstift zum Opfer.

Schon in wenigen Monaten, am Ende dieses Schuljahres, läutet die Schulglocke in der Volksschule Obertraun zum letzten Mal. Dann wird die Schule zugesperrt. Die betroffenen 20 Schulkinder müssen künftig im benachbarten Hallstatt zur Schule gehen.

„Stück Geschichte geht zu Ende“

Die Schule wird nach 140 Jahren geschlossen. „Damit geht ein Stück Gemeindegeschichte in Obertraun zu Ende“, bedauert Bürgermeister Egon Höll (SPÖ) auch in der „Bezirksrundschau“. Und er verweist darauf, dass die Schule dem Sparstift zum Opfer falle, der von der schwarz-blauen Landesregierung vorgegeben worden sei. Höll hatte sich schon im Wahlkampf 2015 für einen Erhalt der Volksschule eingesetzt.

Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) war nicht für eine Stellungnahme erreichbar, da sie sich sich auf einer Auslandsreise in Kanada befindet. Von ihrem Büro wird aber darauf hingewiesen, dass man dafür nicht zuständig sei, denn es gehe um die Gemeindefinanzierung.