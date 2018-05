Martin Grubingers drittes „Klassik am Dom“

Seit sieben Jahren verwandelt sich der Linzer Domplatz bei „Klassik am Dom“ im Sommer zur Open-Air-Bühne. Zum Dauerbrenner wird dabei der Auftritt von Martin Grubinger mit seinem Schlagwerkensemble.

Sendungshinweis: 5. Juli 2018, 21.05 Uhr, ORF 2: „Heimspiel 3.0“ vor dem Linzer Mariendom.

Aller guten Dinge sind drei, heißt es ja. Das gilt offenbar auch im Fall von Schlagzeuger Martin Grubinger und seinem Percussive Planet Ensemble. Zum dritten Mal in Serie nimmt der Oberösterreicher am 5. Juli mit seinem multikulturellen Ensemble das Publikum auf eine Reise rund um den Globus mit. Immerhin, eine kleine Premiere ist es doch: Erstmals wird dieses Konzert live in ORF2 übertragen.

Tom Mesic

Das Programm baut Grubinger diesmal rund um die Persönlichkeit von Leonard Bernstein auf, dessen Geburtstag sich Ende August zum 100. Mal jährt. In ihrem leidenschaftlichen Zugang zur Musik ergeben sich durchaus Parallelen zwischen Grubinger und Bernstein, ebenso in ihrer Offenheit allen Kulturen gegenüber.

Bart Molendijk / Anefo

Das erste Konzert von „Klassik am Dom“ gestaltet am 23. Juni der peruanische Tenor Juan Diego Flores, seit 2012 österreichischer „Kammersänger“.

Der bereits ausverkaufte Auftritt von Stargeiger David Garrett und eine konzertante Fassung von Franz Lehárs „Lustiger Witwe“ komplettieren das Angebot von „Klassik am Dom“.

Links: