Blitzschlag verletzt Bergwanderer

Ein 27-jähriger Wanderer ist am Sonntagnachmittag auf dem Sonnstein bei Ebensee bei einem Blitzschlag verletzt worden. Der Gmundner war im Klettersteig an einem Stahlseil, als direkt daneben der Blitz in einen Baum einschlug.

Der 27-Jährige aus Gmunden war am Nachmittag gemeinsam mit seinem 56-jährigen Vater auf den großen Sonnstein gestiegen. Kurz vor 16.00 Uhr waren die beiden mit ihrem Hund schon wieder beim Abstieg, weil ein Gewitter heranzog. Doch das Unwetter kam zu schnell heran.

APA/Einsatzdoku-Lechner

Als Vater und Sohn am Ende des klettersteigartigen Abschnittes waren, schlug ein Blitz in einen Baum direkt neben dem Weg ein. Der Vater hatte den Steig bereits verlassen, doch der Sohn hatte sich noch am Stahlseil festgehalten und wurde deshalb vermutlich indirekt vom Blitz erwischt worden.

Lähmungserscheinungen

Der 27-jährige wurde zu Boden geschleudert, wobei er Abschürfungen erlitt. Außerdem klagte er über Lähmungserscheinungen im rechten Arm und Bein. Sein Vater setzte einen Notruf ab und 18 Bergretter und Alpinpolizisten aus Ebensee stiegen mit einem Arzt zu dem Verletzten auf. Er wurde noch oben versorgt und dann sicher ins Gmundner Spital gebracht.