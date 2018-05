Cesár Sampsons Großeltern im Interview

Der gebürtige Linzer Cesár Sampson hat am Samstagabend den 3. Platz beim Eurovision Song Contest erreicht. Im Interview mit dem ORF OÖ erzählen die Großeltern des Sängers über ihre Hoffnungen und die spannende Song-Contest-Nacht.

Wäre es nur nach den Wertungen der Fachjurys gegangen, wäre Sampson sogar der Sieger gewesen. Die Fachjurys von neun Ländern haben für Österreichs Beitrag die Spitzenwertung von jeweils zwölf Punkten vergeben. Zur Überraschung aller Beteiligten lag Österreich plötzlich an der Spitze, nachdem alle Jurys ihre Punkte vergeben hatten.

Für den Gesamtsieg hat es dann leider doch nicht gereicht, weil die Beiträge aus Zypern und aus Israel dich deutlich höher in der Publikumsgunst standen und die beiden Länder Österreich in der Endwertung dann doch deutlich abhängten.

Die Begeisterung in Österreich ist dennoch riesig. Vor allem aber auch in Oberösterreich, immerhin ist der ESC-Drittplatzierte gebürtiger Linzer. Die Großeltern des 34-Jährigen leben noch in der Landeshauptstadt und sind dementsprechend stolz auf ihren Enkel.

Brigitte und Horace Sampson im Gespräch mit ORF-Redakteur Robert Fürst:

Sie habe sich zu sehr von den Zeitschriften und Voraussagen beeinflussen lassen und sei daher vor dem großen Auftritt pessimistisch gewesen, so Brigitte Sampson im Interview mit dem ORF Oberösterreich. Großvater Horace Sampson dagegen ging davon aus, dass Cesar Erster oder Zweiter werden wird. Mit dem Siegestipp lag Brigitte Sampson allerdings richtig, sie ging davon aus, dass Israel gewinnen wird.

