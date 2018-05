Schwerer Unfall auf Sommerrodelbahn

Ein 62-Jähriger ist am Samstag bei einem Zusammenstoß auf der Sommerrodelbahn auf dem Grünberg bei Gmunden so schwer verletzt worden, dass er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Der 62-Jährige aus St. Konrad fuhr gemeinsam mit seinem vierjährigen Enkelsohn in der Sommerrodelbahn. Kurz vor der Talstation, unmittelbar vor dem Bremsband, prallten zwei nachkommenden Rodlerinnen, eine Siebenjährige aus Gmunden und eine Achtjährige aus St. Christophen, gegen die Rodel des Mannes.

Im Rettungshubschrauber nach Salzburg

Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß zwar verletzt, fuhr aber noch mit dem Schlepplift zur Ausstiegsstelle. Dort wurde er vom Team des NEF Gmunden und einer Mannschaft des Roten Kreuz Gmunden versorgt. Seine Verletzungen waren aber so schwer, dass er vom Notarzthubschrauber in das UKH Salzburg geflogen werden musste.

Die am Unfall beteiligten Kinder blieben unverletzt.