Joggerin in Linz sexuell belästigt

Am Samstagvormittag ist eine 43-jährige Joggerin in Linz sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter und ersucht die Bevölkerung um Hinweise auf den 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann.

Gegen 9.00 Uhr war die Läuferin auf der Donaulände in Richtung Pleschinger See unterwegs, als laut Polizei plötzlich ein Mann über eine Böschung zu ihr herunter lief und sich dabei in die Hose griff. Dann soll der Täter vor der Frau sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Beschreibung des Täters

Etwa zwei Stunden ging die Frau zur Polizei und machte eine Anzeige. Der Unbekannte wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und als sportlicher Typ beschrieben. Er war mit einer dunklen Hose, einem blauen T-Shirt sowie einer dunklen Kappe bekleidet.

Polizei ersucht um Hinweise

Die Polizei ersucht um Hinweise an die Polizeiinspektion Kaarstraße unter der Telefonnummer 059 133 4584.