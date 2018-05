Kritik an Botschaft und Reiseveranstalter

150 Urlauber, die Freitagfrüh aus Hurghada in Ägypten nach Linz kommen sollten, sind in der Nacht am Flughafen Linz Hörsching gelandet. Erschöpft und verärgert, weil sie sich von Botschaft und Reiseveranstalter alleingelassen gefühlt haben.

In der Nacht auf Samstag landete gegen Mitternacht der Flug aus Ägypten am Linzer Flughafen. Die Passagiere waren froh, endlich wieder heimatlichen Boden unter den Füßen zu haben, kritisierten aber die Vorgänge der vergangen beinahe 24 Stunden: „Es hat sich keiner um uns gekümmert und wir sind stundenlang ohne Information gewesen.“

Es war furchtbar

„Wir haben nichts zum Essen und nichts zum Trinken bekommen, es war furchtbar“, sagte eine Urlauberin zum ORF Oberösterreich. Die Heimkehrer hätten in Ägypten mstundenlang in der prallen Sonne stehen müssen, bis sie endlich in ein Hotel gebracht worden seien, so die Urlauberin weiter. Auch dort habe es stundenlang keinerlei Informationen gegeben und dann seien die Fluggäste wieder zum Flughafen gekarrt worden, wo sie wiederum mehrere Stunden ohne Informationen oder Getränke hätten ausharren müssen: „Erst ganz am Schluss haben sie für die Kinder ein paar Weckerl dahergebracht. Wir haben nichts bekommen.“

Hilferuf an ORF

Ein anderer Heimkehrer berichtet von „totalem Chaos“ im ägyptischen Flughafengebäude: „Keiner weiß, was er mit den Passagieren machen soll.“ Im Hotel seien dann „menschliche Tragödien“ zu sehen gewesen. Der Urlauber berichtet von übermüdeten und dehydrierten Kleinkindern. Der Urlauber hatte den ORF in Österreich auf die Missstände aufmerksam gemacht: „Der hat dann auch die Botschaft in Kairo angerufen. Und das hat etwas bewirkt und wir sind jetzt wieder da.“

Vorwürfe werden zurückgewiesen

Das österreichische Außenministerium und der Reiseveranstalter weisen die Vorwürfe zurück. Bei der Botschaft in Kairo habe kein einziger der Urlauber angerufen, sagt der Sprecher des Außenministeriums Peter Guschelbauer. Eine Sprecherin des Reiseunternehmens meinte am Telefon, die Urlauber seien am Flughafen Hurghada gut versorgt worden.