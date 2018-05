Bankomat aus Innviertler Bank gestohlen

In Kirchberg bei Mattighofen (Bezirk Braunau) ist in der Nacht auf Samstag ein Bankomat aus dem Eingangsbereich einer Bank gestohlen, in einen weißen Lieferwagen eingeladen und abtransportiert worden.

Gegen 3.00 Uhr gelangten die unbekannten Täter in den Eingangsbereich der Bank in Kirchberg und machten sich an dem Geldautomaten zu schaffen.

Pressefoto Scharinger

Mit einem Seil oder einem Spanngurt rissen sie den Bankomaten aus seiner Verankerung und schafften ihn vor das Gebäude.

Pressefoto Scharinger

Geräuschlos dürfte das nicht vor sich gegangen sein, denn eine Anrainerin wurde wach und konnte die Täter sogar dabei fotografieren, wie sie den Geldautomaten in einen Kleinbus verluden.

Pressefoto Scharinger

Die Täter konnten mit ihrer Beute entkommen.

Pressefoto Scharinger

Beim Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen älteren, weißen VW-Bus vom Typ T4, wie er in den Jahren 1990 bis 2003 gebaut wurde. Ein Kennzeichen ist auf den Fotos allerdings nicht zu erkennen.

Pressefoto Scharinger

Die Polizei fahndet nach den unbekannten Tätern. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Link: