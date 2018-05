Vorwärts Steyr zurück im Profifußball

Nach 18 Jahren kehrt Vorwärts Steyr in die zweithöchste Spielklasse zurück. Der Traditionsklub fixierte vor 3.000 Fans im letzten Regionalliga-Heimspiel mit einem 3:0 Sieg gegen Kalsdorf die Rückkehr in den Profifußball.

Nach den Glanzzeiten in den 1980er Jahren mit Stars wie Oleg Blochin oder Trainer Otto Baric geriet der 1919 gegründete Traditionsklub in wirtschaftliche Turbulenzen, ein Finanzcrash Anfang 2000 bedeutete das Ende des Profifußballs in Steyr.

Neubeginn in der 8. Leistungsstufe

Danach arbeitete man sich von der 2. Klasse, also von ganz unten, wieder Schritt für Schritt nach oben. 18 Jahre und 4 Monate nach dem finanziellen Kollaps kehrt die Vorwärts jetzt in die neue, auf 16 Klubs aufgestockte 2. Bundesliga zurück.

Junge Spieler und finanzielle Stabilität

Klingende Namen und finanzielle Abenteuer wird es bei Vorwärts Steyr auch in der nächsten Saison nicht geben. „Wir bleiben bescheiden, werden den eingeschlagenen Weg mit langjährigen Routiniers und jungen Spielern, am besten aus der Region weitergehen. Natürlich wird es punktuell die eine oder andere Verstärkung geben. Das Budget wird etwas über einer Million Euro liegen, damit werden wir sicher keine großen Sprünge machen können, aber finanzielle Experimente wird es bei der Vorwärts sicherlich nie mehr geben“ betonte ein sichtlich bewegter Steyr-Präsident Reinhard Schlager im Zuge der Aufstiegsparty nach dem Schlusspfiff im Vorwärts-Stadion.

Auch LASK Juniors als Aufsteiger fix

Auf Vorwärts Steyr warten in der kommenden Saison nicht nur Oberösterreich-Derbys gegen Blau Weiß Linz, sondern auch gegen die LASK Juniors, jetzt Juniors OÖ genannt, die nach einem 2:0 Erfolg gegen Deutschlandsberg ebenfalls in der neuen zweithöchsten Österreichischen Spielklasse mit dabei sein werden.