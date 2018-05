Versuchte Vergewaltigung in Linz

Eine 36-Jährige ist in der Nacht auf Donnerstag in Linz Opfer einer versuchten Vergewaltigung geworden. Ein jugendlicher Passant half ihr, den Angreifer in die Flucht zu schlagen. Vom Täter fehlte vorerst jede Spur.

Die Frau war kurz vor 1.30 Uhr die Lederergasse entlang gegangen. Laut ihrer Schilderung wurde sie ab der Kreuzung mit der Prunerstraße von einem Mann verfolgt. Einige hundert Meter weiter - nach einem Park beim Oberlandesgericht - packte sie der Unbekannte plötzlich von hinten, zog sie ins Gebüsch und zerriss ihr die Hose.

Angreifer ins Gesicht geschlagen

Die Frau wehrte sich heftig, schlug dem Angreifer ins Gesicht und schrie laut um Hilfe. Dadurch wurde ein 16-Jähriger auf die Situation aufmerksam und kam ihr zu Hilfe. Der Jugendliche versetzte dem Täter mit Anlauf einen heftigen Kniestoß in die Seite. Der Unbekannte stürzte zunächst ins Gebüsch und lief dann stadteinwärts davon. Kurz darauf wurde auch eine Polizeistreife auf die Frau aufmerksam.

"Eventuell Afghane oder Syrer“

Gesucht wird nach einem etwa 25 Jahre alten, 1,70 Meter großen, stämmigen Mann mit dunklen Haaren, dunklen Augen und Dreitagesbart. Er war dunkel gekleidet und könnte möglicherweise eine Verletzung im Gesicht aufweisen. Die Presseaussendung der Polizei beschreibt ihn als „ausländischen Typ, eventuell Afghane oder Syrer“. Hinweise sind an den Dauerdienst des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Linz unter der Telefonnummer 059133 / 45 - 3333 erbeten.