Autofahrer retten Ehepaar vor Brand

Vier aufmerksame Autofahrer haben in der Nacht auf Freitag in Utzenaich (Bezirk Ried im Innkreis) einen Brand bei einem Wohnhaus bemerkt. Den Bewohnern konnte so wohl das Leben gerettet werden.

Das Ehepaar schlief schon, als gegen Mitternacht Feuer in einem aus Holz gebauten Carport neben dem Einfamilienhaus ausbricht. Vom Carport breiten sich die Flammen auf die Doppelgarage, die direkt an das Haus angebaut ist, aus.

Mehr als 100 Feuerwehrleute

Glücklicherweise bemerken vier vorbeifahrende Männer das Feuer. Sie wecken das Ehepaar sofort auf und rufen die Feuerwehr. Als die Feuerwehr eintrifft, steht die Garage in Vollbrand.

Mehr als 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, sagt der Einsatzleiter David Höllinger von der Freiwilligen Feuerwehr Stelzham. Gerade noch habe man verhindern können, dass das Feuer von der Garage auf das Haus übergreife. Aber der Carport und die Doppelgarage wurden vernichtet. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren Freitagvormittag noch unbekannt.

Aufmerksame Nachbarn als Lebensretter

Erst am Mittwochabend verhinderte ein Mann in Wels Schlimmeres. Nachdem er in einer Erdgeschoßwohnung Rauch bemerkte hatte, warnte er alle Nachbar und rief die Einsatzkräfte. Mehr dazu in:„Erneut Brand in Welser Mehrparteienhaus“ (ooe.ORF.at)