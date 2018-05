Linzer Museen feiern Jubiläum

Die städtischen Museen feiern an diesem Wochenende zweimal Geburtstag: Das Lentos wird 15, das Nordico 45 Jahre alt. Als Ausstellungshaus beim Publikum anzukommen ist gerade in der heutigen Zeit gar nicht so einfach.

Nur elf Sekunden, also drei Atemzüge lang, verweilt der durchschnittliche Museumsbesucher vor einem Kunstwerk. Diese Erkenntnis stellt das althergebrachte Museumskonzept völlig auf den Kopf. Große Namen oder teure Leihgaben sind schon lange keine Garantie mehr für einen Publikumserfolg.

ORF/kelp

„Personale Kunstvermittlung wichtig“

Viel wichtiger sei es heutzutage, dem potenziellen Besucher ein persönliches Museumserlebnis zu ermöglichen, so Lentos-Direktorin Hemma Schmutz: „Grundsätzlich ist überhaupt die personale Kunstvermittlung etwas ganz Wichtiges im Museum. Wir sind da auf einem sehr guten Weg, ein Viertel der Besucher wird persönlich betreut.“

NORDICO/Norbert Artner

Blick hinter die Kulissen

Lentos und Nordico feiern ihr Jubiläum am Samstag und am Sonntag mit einem bunten Programm, bei dem das Publikum unter anderem bei Führungen auch hinter die Museumskulissen blicken darf.

