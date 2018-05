Linzer Römerberg-Tunnel wird saniert

1962 errichtet, ist der Römerberg-Tunnel in Linz mittlerweile in die Jahre gekommen und muss nun saniert werden. Für die Autofahrer bedeutet das Sperren des Tunnels ab Mitte Mai und Umleitungen durch das Linzer Stadtgebiet.

Hauptsächlich sollen die Sanierungsarbeiten in der Nacht und am Wochenende erfolgen, heißt es aus dem Büro von Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Die erste Nachtsperre des Tunnels erfolgt am Freitag vor Pfingsten, von 22.00 Uhr bis 4.30 Uhr. Am letzten Mai-Wochenende wird der Römerberg-Tunnel dann von Samstag 19.00 Uhr bis Montag um 4.30 Uhr gesperrt.

Mehrtägige Totalsperre Anfang Juni

Eine mehrtägige Totalsperre wird es außerdem auch noch von 30. Mai bis 4. Juni geben, sowie im Herbst rund um das letzte Oktoberwochenende. Und: Mögliche weitere Nacht und Wochenendsperren werden auch nach Bedarf eingerichtet. Die Umleitungen erfolgen dabei jeweils über das Linzer Stadtgebiet. Die Kosten für die Sanierung des Römerbergtunnels belaufen sich auf rund eine Million Euro.

