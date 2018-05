Serie von Bankomatsprengungen

In den vergangenen Monaten hat es mehrere Diebstähle von Bankomaten oder Bankomatsprengungen gegeben. Zuletzt hatten Unbekannte in Michaelnbach (Bezirk Grieskirchen) in der Nacht auf Mittwoch einen Bankomaten gestohlen.

In Michaelnbach haben unbekannte Täter einen Spanngurt um den Bankomaten gelegt und ihn dann mit Hilfe eines Pkws herausgerissen, mit dem sie auch flüchteten. Wohl nur der vorläufige Endpunkt einer Serie: Bankomat-Einbrüche bzw. Diebstähle oder Diebstahlversuche gab es zuletzt auch in Niederneukirchen, Wartberg ob der Aist, in Buchkirchen und in Unterweitersdorf.

„Zwei Tätergruppen“

Man gehe von mindestens zwei unterschiedlichen Tätergruppen aus, sagt Christian Schmidseder vom Landeskriminalamt: „Wobei die eine Gruppierung die Sprengungen oder Sprengversuche vornimmt und die zweite Gruppierung die Bankomaten mit zuvor gestohlenen Fahrzeugen abtransportiert.“

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungen seien am Laufen. Von den aktuell fünf Vorfällen mit Bankomaten habe man aber noch keinen aufklären können, so Schmidseder. Das hänge damit zusammen, dass die wahrscheinlich ausländischen Täter sehr professionell und schnell vorgehen würden. Außerdem gebe es zwar immer wieder Augenzeugen, diese würden aber das Gesehene oft nicht der Polizei melden, sondern erst im Zuge der Ermittlungen darüber berichten, so Schmidseder. Deshalb sein Appell: „Wenn man Zeuge von solchen Straftaten wird, sollte man sich sofort an die Polizei wenden.“