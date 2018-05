ÖAMTC plant Park&Ride-Angebot

Vom Autoclub zum Mobilitätsclub: Dieses Ziel hat der ÖAMTC Oberösterreich. Jeder vierte Oberösterreicher ist beim „gelben Club“. Und jetzt plant dieser Park&Ride-Angebote.

Auch dem Autofahrerclub ist klar, dass man gar nicht so viele Straßen bauen kann, um Staus in den Ballungsräumen zu vermeiden. Daher müsse man beim Thema Mobilität auch andere Wege gehen, so ÖAMTC-Landesdirektor Josef Thurnhofer. Stichwort Park&Ride: Die vorhandenen Anlagen reichen bei weitem nicht, neue stecken oft im Streit zwischen Gemeinden, Stadt und Land fest. Hier will der ÖAMTC ansetzen, so Thurnhofer: „Wir denken in die Richtung, dass wir für unsere Mitglieder doch an bahnhofsnahen Standorten vielleicht Parkmöglichkeiten schaffen, also der übernächste Schritt könnte vielleicht eigene ÖAMTC-Park&Ride-Parkplätze sein.“

„Mobilität ändert sich“

In den kommenden zwei Jahren will man dieses Angebot für die Mitglieder bereitstellen. Auch weil der ÖAMTC merkt, dass sich die Mobilität zusehends ändert. Gerade bei der jungen Bevölkerung im Ballungsraum steht nicht mehr nur das Auto im Mittelpunkt. Der ÖAMTC ist auf dem Weg zum Mobilitätsclub, so Landespräsident Karl Pramendorfer: „Wer schlaue und günstige Lösungen anbietet, wird sicher die Nase vorne haben.“

Thurnhofer geht in Pension

Pramendorfer wurde gerade für weitere fünf Jahre gewählt. Direktor Thurnhofer geht mit Jahresende in Pension. Sein Nachfolger wird Harald Grossauer. Er kommt von der Energie AG.