Erneut Brand in Welser Mehrparteienhaus

In Wels hat es Mittwochabend erneut in einem Mehrparteienhaus gebrannt - und zwar in einer Wohnung im Stadtteil Lichtenegg. Genau in jenem Stadtteil, in dem in der Nacht zum Dienstag schon bei einem Brand ein Mann gestorben ist.

Beim Brand in Wels-Lichtenegg verständigte ein Hausbewohner noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte alle Nachbarn. So konnten alle gefährdeten Personen rechtzeitig selbst ins Freie flüchten. In der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, befand sich niemand. Starker Rauch drang allerdings aus einem gekippten Fenster. Der Brandherd konnte rasch lokalisiert und das Feuer abgelöscht werden.

laumat.at/Matthias Lauber

Feuer in Abstellraum ausgebrochen

Das Feuer war in einem Abstellraum ausgebrochen und hatte sich auch auf einen Vorraum ausgeweitet. Der Mieter der Wohnung, der eine etwa eine halbe Stunden nach der Alarmierung der Feuerwehr am Brandort auftauchte, gab an, sich das Feuer nicht erklären zu können. Im Abstellraum sei nichts Entflammbares gewesen, auch keine Elektrogeräte. Die Brandursache ist also noch nicht klar, die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Die Polizei ermittelt.