Wels: Ermittlungen wegen Mordversuchs

Nach einem eskalierten Ehestreit Montagabend in Wels, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Ein 29 Jahre alter Mann hatte seine Frau so aggressiv attackiert und schwer verletzt, dass sie seither in Lebensgefahr schwebt.

Das Motiv liegt offenbar in einer bevorstehenden Trennung des Paares und es werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt, hieß es von der Staatsanwaltschaft Wels am Mittwochvormittag.

Ehemann kam zum Arbeitsplatz

Der 29 Jahre alte Mann hatte am Montagabend seine Frau an ihrem Arbeitsplatz, einem Welser Blumengeschäft, aufgesucht. Die beiden gerieten in Streit, der völlig eskalierte. Dann soll der Mann auf seine Frau eingeschlagen haben. Als sie auf dem Boden lag, trat er laut Polizei auch noch mit den Füßen gegen sie. Die Frau erlitt bei der Attacke lebensgefährliche Verletzungen.

Sanitäter und Notarzt außer Dienst halfen

Sanitäter und ein Notarzt, die auf dem Heimweg waren leisteten der schwer verletzten Frau Erste Hilfe und brachten sie ins gegenüberliegende Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde.

Die Frau schwebe nach wie vor in Lebensgefahr und werde intensivmedizinisch betreut, hieß es am Mittwoch aus dem Klinikum Wels. Der Angreifer befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt Wels und ist laut Staatsanwaltschaft geständig.

