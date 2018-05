Die Sorgen und Wünsche der Linzer

Fast alle Linzer leben gerne in der Landeshauptstadt. Zumindest haben das 92 Prozent der 10.000 befragten Linzer angegeben. Trotzdem sind die Zukunftsängste der Bewohner in den letzten Jahren weiter gestiegen.

Auch wenn ein Großteil der Linzer glücklich in den eigenen Stadtteilen ist, sorgen sie sich viele um ihre Zukunft. Ein Drittel der mehr als 10.000 Befragten rechnet damit, dass sich die Lebensbedingungen verschlechtern werden. Keine neue Entwicklung, die Zukunftsängste haben in den vergangenen Jahren immer stärker zugenommen, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), gerade dort, wo ältere Menschen wohnen: etwa in Urfahr, im Süden von Kleinmünchen oder in der neuen Heimat. Trotzdem, zwei Drittel fühlen sich sicher in Linz.

Am glücklichsten sind die Linzer im Stadtteil Ebelsberg, Pichling (96 Prozent), gefolgt von Urfahr (94,3 Prozent) und Linz Zentrum (92 Prozent). Am unwohlsten fühlen sich die Befragten, die in der Neuen Heimat, Kleinmünchen zuhause sind (89,8 Prozent).

Dass seit zwei Jahren das Betteln in Linz verboten ist, unterstützt ein Großteil der Befragten. Bettelverbot in Linz beschlossen (21.4.18 ; ooe.ORF.at)

Es war die fünfte Linzer Bürger-Befragung seit 1995. Anfang Oktober 2017 wurden 118.000 Haushalte in Linz - erstmals direkt durch die Post - kontaktiert. Bis Ende November 2017 war die Teilnahme an der Befragung möglich. Insgesamt konnten 10.227 Fragebögen ausgewertet werden.

Für fast genauso viele - 80 Prozent - ist die Videoüberwachung in den öffentlichen Verkehrsmitteln sinnvoll.

Verkehr massiver Kritikpunkt

Was Bürgermeister Luger weniger überrascht: Massiv kritisiert wird der Verkehr, vor allem von den Urfahranern. Für drei Viertel aller befragten Linzer hat sich die Situation seit dem Abriss der Eisenbahnbrücke verschlechtert. Was sich die Linzer zudem wünschen sind mehr Radwege.

Ein Schwerpunkt der insgesamt 34 Fragen lag auf zukünftige Projekte der Stadt Linz. Themen wie die zweite Schienenachse, die Hafenstadt und die Tabakfabrik sind bei den Linzern bekannt und beliebt.

Tabakfabrik Linz

Die Details der Ergebnisse werden in den einzelnen Stadtteilen vorgestellt. Mit Experten sollen dann die Bewohner die Chance haben, zu diskutieren.

Stadtdialoge 2018:

Montag, 14. Mai 2018, für die Stadtteile Bindermichl-Keferfeld, Spallerhof im Volkshaus Keferfeld-Oed um 19 Uhr

Dienstag, 15. Mai 2018, für die Stadtteile Neue Heimat, Kleinmünchen-Auwiesen im Volkshaus Neue Heimat um 19 Uhr

Mittwoch, 16. Mai 2018, für die Stadtteile Ebelsberg und Pichling im Volkshaus SolarCity um 19 Uhr

Montag, 4. Juni 2018, für den Stadtteil Linz-Zentrum (Innere Stadt, Kaplanhof, Franckviertel, Bulgariplatz, Froschberg) im Alten Rathaus um 19 Uhr

Dienstag, 19. Juni 2018 für den Stadtteil Urfahr (Alt-Urfahr, St. Magdalena, Dornach-Auhof, Pöstlingberg) im Neuen Rathaus um 19 Uhr

