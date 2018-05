Parov Stelar Platz eins in den USA

Der 43-jährige Linzer, der als Pionier des Elektroswing gilt, kann jetzt einen weiteren Erfolg verbuchen: den Spitzenplatz in den iTunes-Charts electronic der USA, wie das Download-Portal am Dienstag zeigte.

Stelar, der im bürgerlichen Namen Marcus Füreder heißt, gilt spätestens mit diesem Erfolg als Weltstar. Mit „The Sun“ (featuring Graham Candy) katapulierte sich der 43-Jährige an die Spitze der US-iTunes-Charts electronic des bedeutendsten Musikmarktes der Welt.

ORF

Dieser Platz eins bedeutet, dass die Musik von keinem anderen Künstler so oft heruntergeladen wurde. Und so hört sich „The Sun“ an:

Immer wieder kommt der Künstler auch zu Besuch in seine Heimat Oberösterreich. 2013 wirkte er bei der Linzer Klangwolke mit, zwei Jahre später gab er ein Charitykonzert in Traun.

Links: