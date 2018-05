Frau bei Streit lebensgefährlich verletzt

In einem Welser Blumengeschäft ist am Abend ein Beziehungsstreit völlig eskaliert. Eine 32-jährige Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 29-jährige Täter ließ sich danach widerstandslos festnehmen, so die Polizei Dienstagfrüh.

Es war kurz vor Ladenschluss, als der Täter in das Blumengeschäft beim Welser Spital kam. Er geriet mit einer Angestellten in Streit und soll sie vor Zeugen brutal niedergeschlagen haben, so die Angaben gegenüber der Polizei.

laumat.at/Matthias Lauber

Schwere Kopfverletzungen

Die Frau stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Notarzt und ein Sanitäter, die am Heimweg vom Dienst zufällig vorbeikamen, leisteten Erste Hilfe. Die Schwerverletzte wurde anschließend ins angrenzende Spital gebracht.

Der Täter ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen. Erste Befragungen ergaben, dass Hintergrund dafür ein Beziehungsstreit sein dürfte.