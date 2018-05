Schadenersatz nach Missbrauch in Kremsmünster

Am Landesgericht Steyr beginnt am Mittwoch eine Schadenersatzverhandlung rund um die jahrelangen sexuellen Missbrauchsfälle eines Paters an Schülern. Einer dieser ehemaligen Schüler klagt nun auf Schadenersatz vom Stift für die erlittenen Qualen.

Über 25 Jahre lang soll der inzwischen zu zwölf Jahren Haft verurteilte ehemalige Pater des Stiftes Kremsmünster mindestens 25 Schüler aus dem Internat des Gymnasiums sexuell missbraucht und gequält haben - von Züchtigungen mit einem Ochsenziemer bis hin zu abartigen sexuellen Praktiken.

42-Jähriger klagt

Missbrauch, der bei den Jugendlichen teils schwere psychische Störungen hinterlassen hat. Einer von ihnen, ein heute 42-Jähriger, klagt jetzt des Stift auf Schadenersatz. Der Mann hat im Zuge der eingesetzten sogenannten Klasnic-Kommission, die Missbrauchsfälle in ganz Österreich untersucht hat, 35.000 Euro bekommen.

Vom Stift will der 42-Jährige jetzt weitere 65.000 Euro ein, darunter auch einen Verdienstentgang. Den bestätigt indirekt auch ein Gutachten der Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner. Sie attestierte dem ehemaligen Internatsschüler eine posttraumatische Belastungsstörung und eine durch den Missbrauch verursachte Borderline-Störung.

Spätes Studium und Verdienstentgang

Dadurch habe der Mann ein Studium und seinen Beruf erst mit jahrelanger Verzögerung beginnen können - so sei es auch zum Verdienstentgang gekommen. Der 42-Jährige wirft der damaligen Stiftsleitung vor, ihren Schutz und Sorgfaltspflichten nicht nachgekommen zu sein. Im Stift Kremsmünster weist man das aber zurück. Der jetzt inhaftierte Pater sei immer als korrekte Persönlichkeit bekannt gewesen.

Stift: Haftung nicht gegeben

Die Missbrauchsfälle seien außerdem außerhalb der Schulzeiten und während privater Nachhilfestunden erfolgt. Eine Haftung des Stifts sei damit nicht gegeben. Und zuguterletzt seien die Fälle verjährt, hieß es aus Kremsmünster.

Heftige Kritik an dieser Sichtweise kommt von der Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt. Zuerst werde weggesehen und vertuscht, später bei Klagen dann sollen perverse Schandtaten verjährt sein, ärgert sich ein Sprecher der Plattform.