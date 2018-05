Strolzs Rücktritt überrascht auch in OÖ

Völlig überraschend gab Matthias Strolz Montagmittag seinen Rückzug von der Spitze der Neos bekannt. In Oberösterreich sorgte der Rücktritt ebenfalls für große Verwunderung. Neos Landessprecher Clemens Milotta macht sich aber keine Sorgen über die Nachfolge.

Wer dann in Zukunft an der Spitze der NEOS stehen wird, soll am Mittwoch entschieden werden. Da kommt in Wien der erweiterte Vorstand zu einer Tagung zusammen.

NEOS NEOS Landessprecher Clemens Milotta

Einen konkreten Favoriten habe Landessprecher Clemens Milotta zwar nicht, er würde sich aber über eine Frau freuen. Auch wenn nicht jeder „so ein Energiebündel wie Matthias Strolz“ sein könne, sagt Milotta, sind die NEOS auch ohne ihren Gründer überlebensfähig: „Wir haben sehr viele Abgeordnete im Nationalrat und werden ohne Probleme die Lücke füllen können.“

Trotzdem: Auch für die eigene Partei kam der Rücktritt heute überraschend. „Er hat seine Gedanken über den Rückzug vor der Pressekonferenz nicht mit uns geteilt“, sagt Milotta, der vor der Pressekonferenz informiert wurde. „Matthias Strolz folgt der Stimme seines Herzens und das ist in Ordnung“, so Milotta.

NEOS Landessprecher Clemens Milotta im Interview

