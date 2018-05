Toter Taucher wird von Cobra geborgen

Nach wochenlanger Suche wird Montagvormittag die Leiche des russischen Tauchers geborgen. Die Einsatzkräfte der Spezialeinheit Cobra steigen dafür in den Attersee. Unklar sind noch die Hintergründe des tödlichen Tauchgangs.

Es war eine aufwändige Suche, die sich über Wochen streckte - am Samstagabend war dann doch klar: Der vermisste 41-jährige Taucher aus Russland ist tot. Seine Leiche konnte am Grund des Attersees entdeckt werden. Gefunden wurde der Russe in der Nähe der Stelle, wo er am 20. April plötzlich verschwunden war. Der Bereich rund um Steinbach ist markiert und abgesperrt. Montagfrüh soll die Leiche nun zurück ans Ufer gebracht werden. Geborgen wird der 41-Jährige von den Tauchern der Cobra.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Warum der Russe nicht mehr zurück an die Wasseroberfläche gekommen war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ob eine Obduktion angeordnet wird, entscheidet die Staatsanwaltschaft. „Schuld kann menschliches Versagen sein, genauso wie ein gesundheitliches oder technisches Problem“, sagt Karl Dannbauer von der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck.

Links: