18-jähriger Schwimmer aus Donau gerettet

Ein 18-Jähriger ist in der Samstagnacht in Linz von Polizisten aus der kalten Donau gerettet worden. Der Jugendliche war vom Urfahranermarkt-Gelände aus zum Schwimmen ins Wasser gegangen.

Nach seinem Besuch am Urfahranermarkt beschloss der 18-Jährige gegen 22.45 Uhr in die Donau schwimmen zu gehen. Ein Unfall kann wohl ausgeschlossen werden: Laut Feuerwehr packte der junge Mann zuerst noch sein Handy in eine Plastiktüte, um es vor dem Wasser zu schützen.

Andreas Mittendorfer

Eine Besucherin des Jahrmarktes beobachtete ihn dabei und machte sich Sorgen. Sie alarmierte die Polizei. Wenig später schon waren Beamte mit einem Einsatzboot auf dem Fluss unterwegs und suchten nach dem übermütigen Schwimmer.

Stark unterkühlt aus Donau gefischt

Tatsächlich konnten sie ihn gegen 23.00 Uhr bei einem der Pfeiler der ehemaligen Eisenbahnbrücke entdecken und aus dem 14 Grad kalten Wasser der Donau ins Boot ziehen. Der 18-Jährige war bereits stark unterkühlt und musste am Ufer vom Notarzt behandelt werden.