Ebensee: 30 Polen bei Containerbrand gerettet

In Ebensee (Bezirk Gmunden) mussten in der Nacht auf Samstag 30 Jugendliche bei einem Containerbrand in Sicherheit gebracht werden. Die Gäste waren nach Ebensee gereist, um an einer KZ-Gedenkfeier teilzunehmen.

Ein Müllcontainer vor der ehemaligen Hauptschule hatte gegen 3.00 Uhr aus noch unbekannter Ursache zu brennen begonnen. Dichter Rauch zog auf. Vier Feuerwehren wurden zu dem Brand alarmiert.

FF Langwies

30 junge Polen hatten in der Turnhalle übernachtet. Sie mussten zur Sicherheit aus dem Gebäude gebracht und vorläufig im Feuerwehrhaus untergebracht werden. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Bad Ischl gebracht. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Jährliche KZ-Gedenkfeier in Ebensee

Die 30 jungen Polen sind zu den Gedenkfeierlichkeiten angereist, die am Samstag ab 10.30 Uhr in der KZ-Gendenkstätte Ebensee stattfindet. Es ist die jährliche Gedenkfeier, die an die Befreiung von mehr als 18.000 Häftlingen aus dem Konzentrationslager Ebensee am 6. Mai 1945 erinnert. Das Gedenkreferat hält heuer die Autorin und ORF-Auslandskorrespondentin Susanne Scholl.