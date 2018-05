Grüne: Motivation für den Neustart

Um einen Neubeginn dreht es sich am Samstag bei den Grünen. Die Bundesparteispitze kommt ab 10.00 Uhr in die Tabakfabrik nach Linz. Mit Gästen wird diskutiert, wie in vier Jahren der Wiedereinzug ins Parlament gelingen soll.

Ein wichtiger Punkt auf der Agenda werden wohl die Parteifinanzen sein. Nachdem die Grünen aus dem Nationalrat geflogen sind und im Bundesrat keine Fraktionsstärke mehr haben, gibt es keine öffentliche Parteiförderung mehr.

Bei der Veranstaltung unter dem Motto „Zukunft gestalten“ will Chef Werner Kogler das Comeback der Grünen planen. Mit Experten wird zu den Themen Umwelt, Wirtschaft, Soziales und Demokratie zu diskutiert.

Die Ergebnisse sollen dann in die künftige Parteiarbeit einfließen. 500 Teilnehmer werden erwartet.

Im November wird es dann einen Bundeskongress mit einer Neuwahl der Parteispitze geben. Der wird dann wohl auch über die Werner Koglers Zukunft als Chef entscheiden.