Ried gewinnt OÖ Derby

Die SV Ried bleibt unter dem neuen Trainer Thomas Weissenböck in der Erfolgsspur und feierte den vierten Sieg im vierten Spiel seit dessen Amstantritt. Die Innviertler siegten im OÖ Derby der Ersten Liga gegen Blau Weiß Linz mit 1:0.

Thomas Reifeltshammer hätte die Rieder nach einem Freistoß von Manuel Kerhe schon nach einer Viertelstunde in Führung bringen können, kam aber nicht an den Ball. Nach dem Ausschluss von Daniel Kerschbaumer (18./Gelb-Rote Karte) auf Seiten der Linzer waren die Vorzeichen in der Partie klar. Dennoch mussten die 4500 Fans in der Keine Sorgen Arena mit dem Torjubel bis zur 64. Minute warten. Die Rieder waren zwar das bessere Team, taten sich nach vorne aber schwer. Seiffedin Chabbi traf schließlich per Hechtkopfball sehenswert, es war das 21. Saisontor des Goalgetters.

Innsbruck vor Rückkehr in Bundesliga

Wacker Innsbruck hat den Aufstieg in die Bundesliga so gut wie in der Tasche. Der Spitzenreiter der Ersten Liga besiegte Wattens im Tiroler Derby im Tivoli-Stadion mit 2:0. Kommenden Freitag können die Tiroler den Aufstieg im Spiel gegen die Rieder endgültig fixieren. Die Innviertler bleiben in der Tabelle auf Rang 3, allerdings nur mehr einen Punkt hinter Hartberg. Die Steirer, deren Aufstiegsambitionen bereits am Montag durch die vorläufige Lizenzverweigerung einen Dämpfer erhalten hatten, unterlagen beim FC Liefering mit 2:3.