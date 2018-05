Risikospiel in der TGW-Arena Pasching

In Pasching (Bezirk Linz-Land) steht die Polizei am Samstagnachmittag die Polizei im Großeinsatz in der TGW Arena: Grund dafür ist das Spiel zwischen dem LASK und Rapid Wien, das von den Behörden als Risikospiel eingestuft wird.

Bei dem Aufeinandertreffen der beiden Vereine geht es um den dritten Tabellenplatz und damit um die Ausgangsposition im Europacup. Die beiden Teams trennen nur zwei Punkte. „Wir werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und schauen, dass wir am Ende 69 Punkte haben, aber ob es sich ausgeht, das weiß ich nicht“, sagte LASK-Trainer Oliver Glasner im Vorfeld. Mit Rapid hat sein Team Rechnungen offen.

APA/Dietmar Stiplovesek

Statistik für Rapid „nicht so schlecht“

Die Wiener entschieden alle Saisonduelle bei einer Tordifferenz von 5:1 für sich. „Die Statistik ist nicht so schlecht. Wir haben das im Hinterkopf, der LASK vielleicht auch. Aber darauf dürfen wir uns nicht ausrasten“, sagte Rapids Cheftrainer Goran Djuricin dazu. Rapids am Montag für ein weiteres Jahr im Amt bestätigter Trainer stellt sich auf eine „harte Partie“ ein. "Aber wir können gegen jeden gewinnen.“

Linzer versprechen „heißen Tanz“

Die Linzer sind ihrerseits ebenfalls erpicht, ein ausgegebenes Ziel zu erreichen. „Wir haben uns vor ein paar Wochen das Ziel gesetzt, dass wir gegen jede Mannschaft zumindest einmal gewinnen wollen. Gegen Rapid haben wir noch nicht gepunktet, da haben wir jetzt die letzte Möglichkeit“, verlautete Glasner. „Es ist das Schöne, dass wir selber in der Lage sind auf hohem Niveau zu agieren, um Rapid einen heißen Tanz versprechen zu können“, meinte der 43-Jährige. Sein Respekt vor dem Liga-Vierten ist sehr groß. „Ich habe eine hohe Meinung, von der Art und Weise wie Rapid Fußball spielt. Es wird ein ganz hartes Stück Arbeit“, so Glasner.

Mit dem Frühjahrs-Erfolgsrezept - hinten wenig zulassen und vorne die Chancen eiskalt verwerten - sollen auch die Hütteldorfer zur Verzweiflung gebracht werden. „Wir werden zeigen, dass wir aus den Fehlern der letzten Duelle gelernt haben. Wir müssen 90 Minuten wahnsinnig selbstbewusst und konsequent auftreten“, gab Tormann Pavao Pervan die Marschroute vor.

„Der Schlag auf dem Kaffee“

„Alles was noch draufkommt, jeder Punkt, jeder Sieg, ist der Schlag auf dem Kaffee. Der Kaffee schmeckt so aber schon gut“, sagte der LASK-Coach. Bei einem Sieg wären die Linzer fix punktbester Aufsteiger der Liga-Geschichte. „Sollte es so kommen, ist es eine Auszeichnung, für das was wir geleistet haben, aber wenn ich ehrlich bin ist es mir wurscht“, erläuterte Glasner. Für Djuricin ist ohnehin klar: „Der LASK ist sicher kein normaler Aufsteiger.“

200 Polizeibeamte im Einsatz

Das Paschinger Waldstadion – die TGW Arena - ist ausverkauft, rund 6.000 Besucher werden erwartet, so Polizeisprecher David Furtner. Für Sicherheit werden rund 200 Beamte sorgen. Weil es speziell in den Reihen des Rapid-Fanclubs berüchtigte Personen gebe, wurde das Spiel als Risikospiel eingestuft, so Furtner.

Polizeisprecher David Furtner

Dabei werden die oö. Beamten von niederösterreichischen und Wiener Kollegen unterstützt, die eigens zu Fan-Betreuung anreisen. „Das ist leider auch Alltag im österreichischen Fußball“, so Furtner.