120 Tonnen schwere Brücke wird eingesetzt

In St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf an der Krems) wird am Samstag der Teichlsteg eingehoben. Die 120 Tonnen schwere Brücke sei ein wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz, so Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) im Vorfeld. Dazu muss auch die Pyhrnstrecke gesperrt werden.

Seit 2015 wird an dem groß angelegten Radwegenetz zwischen den beiden Gemeinden Klaus an der Pyhrnban und St. Pankraz gearbeitet. Als Herausforderung in dem rund 8,8 Millionen Euro-Projekt galten dabei die beiden Großbrücken: für Steyrtalbrücke laufe derzeit das Vergabeverfahren für eine Umgestaltung, beim Teichlsteg hingegen war ein Neubau nötig, hieß es aus dem Büro Steinkellners.

Land OÖ

Sperre der Pyhrnbahnstrecke

Die Stahlfachwerksbrücke ist 94 Meter lang und etwa 120 Tonnen schwer und lagert seit geraumer Zeit nahe ihres Bestimmungsortes. Am Samstag soll ein 700 Tonnen Raupenkran um circa 10.30 Uhr mit der Justierung des Teichlstegs beginnen. Für die „heiße Phase“ wird auch von 12.05 Uhr bis 13.50 Uhr die Pyhrnstrecke der ÖBB gesperrt. Radfahrbegeisterte müssen sich allerdings noch gedulden, bis sie das neue Teilstück befahren können. Wie lange die Abschlussarbeiten dauern, war am Freitag noch nicht bekannt.

Von den ursprünglich neun Bauabschnitten seien damit sieben so gut wie fertiggestellt. „Mein Dank gilt hier vor allem der Straßenmeister Kirchdorf, der Brückenmeisterei Südost und dem Wegeerhaltungsverband Eisenwurzen, welche große Teile des Projekts in Eigenregie durchgeführt haben und somit auf externe Vergaben großteils verzichtet werden konnte“, so Steinkellner am Freitag in einer Presseaussendung. Bis September sollen die letzten beiden Bauabschnitte des neuen, insgesamt 14,5 Kilometer langen Radweges fertiggestellt sein.