Neuer Lehrgang an der Kunstuni Linz

Mit einem neuen Institut und einem europaweit einzigartigen Angebot startet die Kunstuni Linz in eine neue Ära der Wissensvermittlung. Am „Center for Future Design“ werden Unternehmen bei ihrer Zukunftsgestaltung begleitet.

Welchen Herausforderungen müssen wir uns in Zukunft stellen, wie entwickeln wir neue Geschäftsfelder und was sind die Erfolgsmodelle von morgen? Fragen, die Unternehmen in unserer schnelllebigen Zeit tagtäglich beschäftigen. Die Zukunft pro aktiv gestalten, lautet dabei die zentrale Antwort.

Stanford und St. Gallen

Auf dem Weg dorthin sollen Unternehmen an der Kunstuniversität Linz im Rahmen einer sechsmonatigen Reise zum gewünschten Zukunftsprojekt begleitet werden. Mit der Universität Stanford und der Universität St. Gallen sei es gelungen, zwei prominente Kooperationspartner mit an Bord zu holen, die ab sofort mit der Kunstuniversität zusammenarbeiten, so Michael Shamiyeh von der Kunstuniversität Linz: "Das ganz Wichtige ist, dass diese beiden Kooperationspartner verstanden haben, dass Oberösterreich eine ganz tolle Region, eine Zukunftsregion ist.“

Anmeldefrist endet am 26. Juli

Start ist das kommende Wintersemester. Die Anmeldefrist für den neuen Lehrgang läuft noch bis 26. Juli.

