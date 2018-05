Tresor beim Aufschneiden mit Bier gekühlt

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag in einem Geschäft in Steinhaus (Bezirk Wels-Land) einen Tresor aufgeschnitten und ausgeräumt. Als dieser zu heiß wurde kühlten sie ihn mit Bier und Spirituosen.

Die Täter waren in den frühen Morgenstunden über ein offenes Fenster in das Geschäft eingestiegen. Dann rückten sie dem eingemauerten Tresor mit einem Winkelschleifer, Äxten und Brechstangen zu Leibe und verbrauchten dabei etwa zehn Trennscheiben, so die Polizei am Donnerstag.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Als die Glaswolle im Rahmen des Geldschranks zu brennen begann, löschten sie nicht nur mit einem Pulverfeuerlöscher, sondern auch mit Dosenbier und mehreren Flaschen Hochprozentigem, so das Polizeiprotokoll. Sie erbeuteten Bargeld aus dem Tresor und dem Verkaufsraum, außerdem 20 Stangen Zigaretten. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.